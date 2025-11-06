Путин: спорт и физическая культура помогают формировать успешную личность

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Гуманитарное сотрудничество не может находиться под влиянием конфликтов.

Спорт и физическая культура помогают формировать успешную, здоровую и гармоничную личность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Путин подчеркнул, что спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не могут находиться под влиянием конфликтов и геополитических противоречий:

«Напомню, что в актуальной повестке устойчивого развития Организации Объединенных Наций спорт назван одним из важнейших факторов достижении целей в области здравоохранения, образования, социальной интеграции».

Россия полностью разделяет эту позицию и строит национальную политику с учетом этих целей.

Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры, которая должна быть доступна для всех возрастных и оздоровительных групп.

«Сейчас в России более 370 тысяч спортивных сооружений, и останавливаться на этом мы не собираемся, не планируем. Будем идти вперед», — заявил Путин.

Важную роль играют современные технологии. Россия активно развивает новые виды спорта.

«В России, и в мире наряду с классическими спортивными дисциплинами все большую популярность набирают новые виды спорта, например, фиджитал-спорт, киберспортивные дисциплины», — отмечает президент.

В этой сфере страна готова делиться опытом и наращивать международное сотрудничество.

Отдельный акцент делается на вовлечение детей и подростков в занятия спортом, поскольку именно на раннем этапе закладываются важные жизненные ориентиры. Спорт и физическая культура помогают формировать успешную личность, считает Путин.

