«Наша позиция неизменна»: Путин о политике в спорте

Доступ атлетов к соревнованиям должен быть обоснован их спортивными заслугами.

Президент России Владимир Путин указал на то, что политике не место в спорте. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.

«Наша позиция неизменна. Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, во время подготовки спортивных состязаний любого уровня Россия всегда тепло принимала посланцев международных спортивных объединений.

«Создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну», — отметил Путин.

