«Наша позиция неизменна»: Путин о политике в спорте

Путин: политике не место в спорте
Доступ атлетов к соревнованиям должен быть обоснован их спортивными заслугами.
Президент России Владимир Путин указал на то, что политике не место в спорте. Об этом глава государства сообщил на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.
«Наша позиция неизменна. Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место», — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, во время подготовки спортивных состязаний любого уровня Россия всегда тепло принимала посланцев международных спортивных объединений.
«Создавали все условия для атлетов, которые в честной борьбе своим колоссальным трудом и талантом обретали право представлять свою родную страну», — отметил Путин.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский спорт никогда не будет находится в изоляции. Россия будет продолжать отстаивать честь своих спортсменов и добиваться их участия во всех возможных международных и межгосударственных соревнованиях.
