HR-эксперт Пронякина: на собеседовании не стоит забывать о деловом этикете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Неопрятный внешний вид, и зажатая манера общения могут все испортить.

Деловой этикет, пунктуальность и приличный внешний вид — основополагающие в любом собеседовании. Об этом рассказала HR-эксперт Наталья Пронякина в беседе с изданием "Газета.ру".

Чтобы повысить шансы на успех на новом рабочем месте, важно тщательно подготовиться. Пронякина призвала изучить информацию о компании и требования к вакансии, продумать ответы на типичные вопросы и выбрать подходящий стиль одежды.

«Рекомендуем прийти на собеседование за 5–7 минут до назначенного времени (максимум за 10)», — говорит эксперт.

Это поможет вам адаптироваться к обстановке и настроиться на встречу с работодателем. Опоздание может вызвать негативное впечатление, а слишком ранний приход создаст напряженную атмосферу.

Если собеседование проходит в онлайн-формате, уделите внимание окружающей обстановке.

«Лучше использовать заготовленный приложением фон или выбрать нейтральное изображение», — посоветовала Пронякина.

Также настройте освещение так, чтобы собеседник мог видеть ваше выражение лица.

Не забывайте о деловом этикете: избегайте длительных лирических отступлений и постарайтесь не отвлекаться на внешние факторы. Если возникли непредвиденные обстоятельства, обязательно предупредите рекрутера — это продемонстрирует вашу ответственность.

Подготовьте самопрезентацию, которая поможет представить вас в выгодном свете. Начните с краткого описания своей профессиональной специализации, расскажите о своем опыте и достижениях.

«Отдельно выделите свои сильные стороны», — подчеркивает эксперт.

Укажите на качества, важные для вакансии, и покажите, как вы можете внести вклад в развитие компании.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что изменится в выплатах по больничным с 1 января 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.