Оторвут с руками: как успешно пройти собеседование — советы от HR-эксперта
HR-эксперт Пронякина: на собеседовании не стоит забывать о деловом этикете
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Неопрятный внешний вид, и зажатая манера общения могут все испортить.
Деловой этикет, пунктуальность и приличный внешний вид — основополагающие в любом собеседовании. Об этом рассказала HR-эксперт Наталья Пронякина в беседе с изданием "Газета.ру".
Чтобы повысить шансы на успех на новом рабочем месте, важно тщательно подготовиться. Пронякина призвала изучить информацию о компании и требования к вакансии, продумать ответы на типичные вопросы и выбрать подходящий стиль одежды.
«Рекомендуем прийти на собеседование за 5–7 минут до назначенного времени (максимум за 10)», — говорит эксперт.
Это поможет вам адаптироваться к обстановке и настроиться на встречу с работодателем. Опоздание может вызвать негативное впечатление, а слишком ранний приход создаст напряженную атмосферу.
Если собеседование проходит в онлайн-формате, уделите внимание окружающей обстановке.
«Лучше использовать заготовленный приложением фон или выбрать нейтральное изображение», — посоветовала Пронякина.
Также настройте освещение так, чтобы собеседник мог видеть ваше выражение лица.
Не забывайте о деловом этикете: избегайте длительных лирических отступлений и постарайтесь не отвлекаться на внешние факторы. Если возникли непредвиденные обстоятельства, обязательно предупредите рекрутера — это продемонстрирует вашу ответственность.
Подготовьте самопрезентацию, которая поможет представить вас в выгодном свете. Начните с краткого описания своей профессиональной специализации, расскажите о своем опыте и достижениях.
«Отдельно выделите свои сильные стороны», — подчеркивает эксперт.
Укажите на качества, важные для вакансии, и покажите, как вы можете внести вклад в развитие компании.
