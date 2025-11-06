«Призван объединять»: Путин рассказал о важности спорта в жизни людей

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Карпухин; 5-tv.ru

Россия выступает за равноправие народов и уважение национальных культур.

Спорт призван объединять людей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», проходящем в Самаре.

По словам российского лидера, спорт является важной составляющей для всестороннего развития и возможностей, а также помогает наладить связи в обществе.

«Сотрудничество и готовность к диалогу, единство в достижении целей отражает и тема нынешнего форума: „Спорт во имя будущего. Побеждаем вместе“. Мы хорошо осознаем важность спорта, как универсального инструмента в развитии творческого, физического, духовного потенциала человека», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия выбирает сторону равноправия народов, а в сплочении помогает как раз спорт.

«Справиться со многими вызовами современного мира можно лишь вместе. Россия, как и большинство государств планеты, выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия, неукоснительного соблюдения интересов друг друга, уважения национальных культур», — пояснил президент РФ.

Также глава государства назвал ключевую миссию всех спортивных организаций.

«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами. В этом заключена высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин принял участие в открытии пяти спортивных объектов в режиме онлайн.

