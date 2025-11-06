Путин назвал волейбол народным видом спорта
Отличные результаты в этой дисциплине показывают как мужчины, так и женщины.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что волейбол стал народным видом спорта в России. Об этом глава государства сообщил на презентации новых спортивных объектов в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Орбита» во время своей рабочей поездки в Самару.
«Волейбол в нашей стране — это народный, такой, можно сказать, вид спорта. Кто только в волейбол не играет, на каких площадках только не играют люди разных абсолютно возрастов, делают это с удовольствием. Но и настоящий волейбол, такой, в рамках спорта высоких достижений, развивается очень успешно», — отметил российский лидер.
По словам Владимира Путина, отличные результаты в этом виде спорта показывают как мужчины, так и женщины.
