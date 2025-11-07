«Повышает самооценку»: как покупка автомобиля влияет на состояние женщины

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Что происходит с женским организмом после покупки машины?

После покупки автомобиля женщина становится более уверенной в себе. Об этом в разговоре с Газета.ру рассказала психолог Ольга Твардовская.

По словам специалиста, такое событие благоприятно влияет на общий гормональный фон женщины и даже снижает уровень гормона стресса в организме.

«Автомобиль — это статусная покупка, поэтому он повышает самооценку женщины. Она становится более уверенной, более мобильной и может сделать гораздо больше, чем она делала раньше», — рассказала психолог.

Кроме того, такие позитивные моменты способствуют нормализации дыхания и переключению женского внимания на другие объекты. Покупка машины помогает женщине отвлечься от собственных переживаний.

Как ранее писал 5-tv.ru, водительские права важно обновлять перед поездкой за границу. Права автоматически сохраняют силу в течение трех лет после истечения срока действия, однако такое продление действует только на территории России.

Для международных поездок нужно иметь документ с действующим сроком, так как за границей использование просроченных прав недопустимо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.