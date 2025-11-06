Путин принял участие в открытии пяти спортивных объектов в режиме онлайн
Фото, видео: Кормилицына Кристина/ТАСС; 5-tv.ru
Всего было построено 2,5 тысячи подобных комплексов.
Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых спортивных объектов по видеосвязи в ходе рабочей поездки в Самару. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.
Отмечалось, что Путин в том числе откроет спортивный комплекс в составе тренировочного центра спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», который расположен в Алуште. Всего в режиме онлайн российскому лидеру продемонстрировали пять таких объектов.
Во время визита в Самару президент также выступит на форуме «Россия — спортивная держава». Помимо этого, глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Ранее, писал 5-tv.ru, Путин оценил работу физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Орбита» в Самаре. Вместе с российским главой ФОК осмотрели вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
