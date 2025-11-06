Китайские астронавты не могут вернуться на землю из-за повреждения корабля

Daily Mail: китайские астронавты не могут вернуться на землю из-за аварии

Фото: 5-tv.ru

Экипаж миссии «Шэньчжоу-20» вынужден задержаться на станции «Тяньгун».

Три китайских астронавта, проведя полгода на орбите, не могут вернуться на Землю из-за повреждений корабля, на котором планировался спуск. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, капсула, предназначенная для спуска, получила заметную вмятину на корпусе после столкновения с космическим мусором. Инженеры опасаются, что повреждения могут сделать полет небезопасным.

Экипаж миссии «Шэньчжоу-20» остается на станции с апреля. За это время они проводили научные эксперименты и выходы в открытый космос. Новая смена уже прибыла на «Тяньгун», однако прежний состав пока не получил разрешения на возвращение. Сейчас астронавты оценивают масштаб повреждений и проверяют состояние всех систем корабля. Дата спуска на Землю пока не названа.

Британская газета The Guardian сообщала, что схожая ситуация произошла с экипажем NASA, застрявшим на МКС из-за неисправности корабля Boeing Starliner.

