Mirror: мужчина умер на несколько минут и вернулся с «посланием с того света»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фермер из Висконсина перенес клиническую смерть после сердечного приступа, а позже описал свой опыт пребывания за гранью.

Американский фермер Филипп Хашейдер из штата Висконсин перенес остановку сердца после тренировки с тяжелой штангой. Мужчина поднял вес 20 раз, после чего у него произошел сердечный приступ. Медики зафиксировали клиническую смерть, однако через шесть минут ему удалось вернуться к жизни. Об этом сообщает Mirror.

По словам Хашейдера, в момент смерти он наблюдал со стороны, как врачи пытаются вернуть его к жизни.

«Не утруждайтесь, все в порядке», — хотел сказать он.

Фермер утверждает, что оказался «в удивительном месте, где нет страха, боли, а царит полное спокойствие».

«Я словно оказался в огромном открытом амфитеатре и понял, что там нет ни неба, ни звезд, ни луны, ни галактик. Именно тогда я заметил, что продолжаю двигаться вверх и вниз, и задумался, что это такое. Я понял, что плыву на волнах энергии, которая движется мне навстречу», — процитировало мужчину британское издание.

После возвращения к жизни Хашейдер рассказал, что воспринял этот опыт как знак. Он решил поделиться своей историей и описал пережитое в книге под названием «Шесть минут в вечности», которую посвятил надежде и осмыслению человеческой жизни.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.