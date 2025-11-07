В Японии арестовали мужчину, купившего 12-летнюю девочку

Фото: www.globallookpress.com/ Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он планировал принудить ребенка к работе в борделе.

В Токио задержан 51-летний житель района Тефу, обвиняемый в покупке 12-летней девочки и принуждении ее к проституции. Об этом сообщает The Japan New. По данным следствия, ребенок жил в салоне, где спал на кухне и обслуживал посетителей.

Девочка приехала в Японию вместе с матерью по краткосрочной визе. Женщина оставила дочь в заведении и исчезла, пообещав вернуться. Только спустя три месяца, в сентябре, девочка смогла обратиться в иммиграционное бюро Токио. Сотрудники службы немедленно поместили ребенка под защиту.

Следователи выясняют, каким образом ребенок оказался в стране, и проверяют возможную причастность матери и посредников. Полиция и органы опеки намерены усилить контроль за выдачей виз и проверить заведения, где могут работать несовершеннолетние.

Ранее в Париже 27-летняя женщина по имени Дахбия Бенкиред совершила жестокое преступление, жертвой которого стала 12-летняя Лола Давьет. Девочку изнасиловали и подвергли пыткам, после чего убийца спрятала тело в багажнике автомобиля, припаркованного у многоквартирного дома. Именно там работали консьержами родители Лолы.

Трагедия произошла, когда школьница возвращалась домой после занятий. Камеры наблюдения зафиксировали момент, как Бенкиред подошла к ней у подъезда и прошла вместе в здание. Позднее очевидцы видели женщину, выходившую из квартиры своей сестры с большим чемоданом, который ей было трудно нести. Один из соседей даже придержал ей дверь, не подозревая, что внутри находилось тело убитого ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.