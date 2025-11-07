Ученый погиб в ходе опасного эксперимента с морковным соком

Фото: 5-tv.ru

Доктор Бэзил Браун, специалист по питанию, скончался после диетической пробы с концентрированными добавками витамина А.

Британский ученый и нутрициолог доктор Бэзил Браун умер на 49-м году жизни в результате эксперимента с морковным соком в сочетании с витамином А. Об этом 6 ноября сообщил Daily Star.

По сведениям издания, в ходе испытания исследователь употреблял очень большие объемы морковного сока вместе с концентрированными добавками витамина А, что и стало причиной ухудшения его состояния.

Медицинские документы указывают, что за десять дней Браун выпил примерно 45 литров морковного сока. Последовавший гипервитаминоз вызвал у него серьезное поражение печени и полиорганную недостаточность. У мужчины был характерный желто-оранжевый оттенок кожи, связанный с накоплением каротина.

Ранее химик Карен Веттерхан, преподаватель и исследователь из Дартмутского колледжа в американском штате Нью-Гэмпшир, скончалась после несчастного случая во время эксперимента с тяжелыми металлами. Об этом сообщала Mirror.

Во время лабораторной работы на перчатку ученой случайно попала крошечная капля диметилртути — бесцветного и чрезвычайно токсичного соединения. Несмотря на то что Веттерхан сразу сменила перчатки и соблюдала все правила безопасности, вещество успело проникнуть через кожу и попало в кровь.

Через несколько месяцев после контакта появились признаки тяжелого отравления — нарушилась координация движений, возникли проблемы с речью и зрением. В январе следующего года исследовательницу доставили в больницу.

Анализы показали, что концентрация диметилртути в организме превышала допустимую норму примерно в четыре тысячи раз. Этот яд разрушает нейроны, блокируя их взаимодействие с серосодержащими белками, что приводит к постепенному разрушению головного мозга и нервной системы.

