В Петербурге мошенники забрали у пенсионера почти 50 миллионов рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Его убедили в необходимости «декларирования средств».

В Санкт-Петербурге пенсионер лишился почти 50 миллионов рублей — 80-летний житель Выборгского района отдал свои сбережения курьерам по указанию злоумышленников, которые убеждали его в необходимости декларирования средств. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении пенсионера с Поэтического бульвара. Он передал курьерам все свои накопления — 49,9 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

По версии пострадавшего, неизвестные звонили ему и представлялись сотрудниками различных служб. Затем введенный в заблуждение мужчина передал деньги мошенникам через курьеров. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В настоящий момент следствие продолжается, правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия и проверяют все обстоятельства случившегося, чтобы установить причастных и вернуть похищенные средства.

А в преддверии крупных ноябрьских распродаж, включая акцию 11.11 — так называемую «черную пятницу» — специалисты предупреждают о росте числа интернет-мошенничеств и поддельных сайтов.

По мере приближения сезона скидок в сети активизируются аферисты, которые создают фишинговые страницы и копии популярных маркетплейсов, рассчитывая на невнимательность пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.