Искусство компромисса: академия МИД РФ запустила программу «Женская дипломатия»

Она предназначена для женщин-руководителей, которые занимают ведущие позиции в бизнесе и государственных структурах.

Женская дипломатия больше не красивая игра слов, а самое настоящее искусство, которому нужно обучаться. Дипломатическая академия МИД России запустила новую программу дополнительного профессионального образования с таким названием.

В ее поддержку в Москве провели тематический круглый стол.

«Программа сочетает в себе лучшие практики, опыт, а также постоянный доступ к профессиональному женскому сообществу. Так почему же такое название, „Женская дипломатия“? Дипломатия — это умение договариваться, находить компромиссы, мудрые развязки в сложившихся ситуациях», — рассказала проректор по ДПО и связям с общественностью Дипломатической академии МИД России Дина Никитаева.

