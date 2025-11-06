«Тогда будет результат»: Путин дал совет начинающим путь в спорте подросткам

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Глава государства посетил тренировку по фигурному катанию в ходе рабочей поездки в Самару.

Президент России Владимир Путин дал совет подрастающему поколению, которое только начинает заниматься спортом. Глава государства посетил тренировку по фигурному катанию в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) «Орбита» во время своей рабочей поездки в Самару. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудолюбие и целеустремленность. Надо научиться получать удовольствие от труда, от того, что ты делаешь. И тогда будет результат», — заверил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин оценил работу ФОК «Орбита» в Самаре. Комплексу с момента введения в эксплуатацию уже девять лет.

Спортивный центр специализируется на баскетболе, хоккее, плавании и художественной гимнастике. Также особое внимание уделяется занятиям для детей с инвалидностью.

Помимо этого, лидер государства собирается пообщаться со спортсменами комплекса. В том числе Путин выступит в Самаре на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

