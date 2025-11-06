Активная держава: более 80 миллионов россиян занимаются спортом

Фото, видео: Сорокин Донат/ТАСС; 5-tv.ru

Из них более четверти, 24 миллиона, — дети.

Визит главы государства в Самару был приурочен к международному форуму «Россия — спортивная держава», который сейчас проходит на берегах Волги. Его гостями стали олимпийские чемпионы и известные бизнесмены. Предприниматели представили свои разработки. На площадках мероприятия можно протестировать новейшие тренажеры и даже помериться силой с роботами. Корреспондент «Известий» Павел Кузнецов все увидел.

Десять тысяч любителей спорта отправились бегать по улицам Самары — а как еще открывать международный спортивный форум?

Наглядный пример, что сила духа — не пустой звук. Где вы еще встретите батюшку, который одной рукой поднимает 200-килограммовую штангу? В кулуарах форума «Россия — спортивная держава» это — не чудо.

По итогам 2024 года, и это официальная статистика, занимаются спортом в нашей стране более 80 миллионов человек, то есть почти каждый второй, 24 миллиона — это дети. Финансирование спортивных школ за последние восемь лет выросло вдвое, со 145 до 311 миллиардов рублей, а в этом году уже начал работу Российский спортивный фонд. Со следующего года он будет финансировать проекты в сфере детско-юношеского спорта.

Российские спортсмены медленно, но верно возвращаются на международную арену. На днях стало известно, что наши атлеты смогут выступить на чемпионате Европы в водных видах спорта. Накануне Международная федерация конного спорта дала добро нашим всадникам выступать на мировых командных турнирах. Тенденция наметилась.

«Шанс есть во всех видах спорта. Мы видим, что в зимних ситуация наиболее сложная, но эта работа продолжается юридическими инструментами в правовом поле. Мы уверены, что восстановление произойдет в полном объеме в обязательном порядке в свое время», — добавил статс-секретарь, заместитель министра спорта России Александр Никитин.

На форуме обсуждают передовые практики, создание новой спортинфраструктуры и демонстрируют то, что уже создано, на практике.

На выставке регионы России представили свои собственные спортивные разработки. Херсонская область, Челябинская, Москва, Санкт-Петербург. Самара демонстрирует посетителям форума вехи своей собственной спортивной истории.

Кстати, про Челябинскую область: в Магнитогорске разработали первые в России пневматические тренажеры полностью отечественного производства. В свете санкций это особенно важно.

«Ни грузоблоков, ни тросов — сам тренажер из-за этого становится компактным, занимает мало места, легок в перемещении», — рассказал эксперт компании по производству спортивного оборудования Константин Чудетский.

В век высоких технологий неудивительно: человек против робота, и машина, судя по всему, проигрывает. Русский бильярд теперь интегрирован с искусственным интеллектом, с помощью него прямо на форуме был проведен первый в мире фиджитал-поединок между двумя городами России, Москвой и Самарой. И это еще одна потенциальная дисциплина фиджитал-спорта, которая может быть представлена на ближайших «Играх будущего».

«Вот новое движение, которое наш президент подарил миру, которое сейчас независимо от всех развивается. Это движение международное объединило уже 120 стран. Можете себе представить? Совсем скоро будут вторые „Игры будущего“, которые пройдут в Абу-Даби, начнутся 17 декабря», — рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В рамках форума уже прошла первая встреча министров спорта государств — членов диалога по сотрудничеству в Азии. В Самару для этого прилетели делегации 23 стран. В итоге приняли Самарскую декларацию, в которой прописано: равноправное партнерство, отказ от двойных стандартов, уважение к культурному многообразию и обеспечение недискриминационного доступа спортсменов к международным соревнованиям.

