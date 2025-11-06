СВР: Запад хочет устроить диверсию на ЗАЭС и обвинить в ней Россию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский; 5-tv.ru

Речь может идти об аварии, последствия которой ударят по Европе.

Запад хочет устроить крупную диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое заявление сделали в Службе внешней разведки России (СВР).

По данным СВР, речь может идти об аварии с повреждением ядерных реакторов, обвинить в которой планируют нашу страну. Все из-за катастрофического положения ВСУ на фронте.

По своему масштабу диверсия может быть сравнима с уничтожением пассажирского рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, однако на этот раз жертвами станут сотни граждан Украины, а радиоактивный шлейф накроет даже Европу.

Руководство станции уже заявило, что этот объект находится под надежной защитой российских военных и специалистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что началось восстановление внешнего электроснабжения Запорожской АЭС после контактов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с Россией и Украиной. Это отмечено в заявлении международной организации на официальном сайте.

При этом генеральный директор агентства Рафаэль Гросси указал на общую заинтересованность в улучшении сложившейся ситуации.

