Особое внимание детям с ограниченными возможностями: Путин оценил работу ФОК «Орбита» в Самаре

Российский лидер также понаблюдает за тренировками и пообщается с их участниками.

Президент России Владимир Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита» во время поездки в Самару. Соответствующие кадры поступили в распоряжение 5-tv.ru.

Комплексу с момента введения в эксплуатацию уже девять лет, о чем сообщили его представители. Он находится в самом густонаселенном, промышленном районе. Основные виды спорта, с которыми здесь работают, — баскетбол, хоккей, плавание, художественная гимнастика. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями.

Уточнялось, что российский лидер осмотрит ФОК, а позже понаблюдает за тренировками. Помимо этого, лидер государства собирается пообщаться со спортсменами комплекса. В том числе Путин выступит в Самаре на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о регулярных занятиях Путина спортом. Известно, что президент спит несколько часов за сутки, а иногда ограничивается даже менее чем четырьмя часами.

