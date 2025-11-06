Михаил Дегтярев: российский спорт никогда не будет в изоляции

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Россия будет продолжать отстаивать честь своих спортсменов и добиваться их участия во всех возможных соревнованиях.

Российский спорт никогда не будет находиться в изоляции. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на пленарном заседании «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.

По словам главы министерства спорта, победы атлетов, которые выступают от России на международных соревнованиях, становятся главным стимулом для развития детско-юношеского спорта. После каждой новой победы в спортшколы приходит большое количество детей, а все потому, что они хотят быть похожими на легендарных чемпионов.

«А как же мы будем этих чемпионов получать, если мы закроемся, никуда не будем ездить и будем в изоляции? Мы в изоляции ни в какой не будем», — подчеркнул Дегтярев.

Министр отметил, что Россия будет продолжать отстаивать честь своих спортсменов и добиваться их участия во всех возможных международных и межгосударственных соревнованиях.

«Молодежь — будущее спорта. Наша задача — создать все условия для ребят, об этом наш президент (Владимир Путин — Прим.ред) позаботился», — заявил Дегтярев.

