Михаил Дегтярев: российский спорт никогда не будет в изоляции
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Россия будет продолжать отстаивать честь своих спортсменов и добиваться их участия во всех возможных соревнованиях.
Российский спорт никогда не будет находиться в изоляции. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на пленарном заседании «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе» в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Самаре.
По словам главы министерства спорта, победы атлетов, которые выступают от России на международных соревнованиях, становятся главным стимулом для развития детско-юношеского спорта. После каждой новой победы в спортшколы приходит большое количество детей, а все потому, что они хотят быть похожими на легендарных чемпионов.
«А как же мы будем этих чемпионов получать, если мы закроемся, никуда не будем ездить и будем в изоляции? Мы в изоляции ни в какой не будем», — подчеркнул Дегтярев.
Министр отметил, что Россия будет продолжать отстаивать честь своих спортсменов и добиваться их участия во всех возможных международных и межгосударственных соревнованиях.
«Молодежь — будущее спорта. Наша задача — создать все условия для ребят, об этом наш президент (Владимир Путин — Прим.ред) позаботился», — заявил Дегтярев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский тяжелоатлет Георгий Мянд завоевал три золотые медали на чемпионате Европы
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.