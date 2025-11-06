«Могут плюнуть»: Саркози боится есть тюремную еду и питается только йогуртами
Экс-президент Франции Саркози отказался в тюрьме от всей пищи, кроме йогуртов
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Alexis Sciard
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
При этом бывший президент Франции отказался от возможности самостоятельно готовить себе еду.
Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в парижской тюрьме Сантэ, питается только йогуртами, опасаясь, что в обычную тюремную пищу ему могут плюнуть. Об этом пишет газета Le Point со ссылкой на источники.
«Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру, из страха, что кто-то мог плюнуть в его пищу или сделать что-то похуже», — говорится в материале.
При этом осужденный Саркози отказался от возможности самостоятельно готовить себе еду, потому что, по словам знакомого, он даже не умеет варить яйца и не будет делать это, основываясь на личных принципах.
«С момента своего заключения, 21 октября, Николя Саркози питается исключительно йогуртом», — отмечено в публикации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшего президента Франции Николя Саркози дразнят и снимают на видео в тюрьме. Ночи он проводит под крики и насмешки других заключенных.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.