«Могут плюнуть»: Саркози боится есть тюремную еду и питается только йогуртами

Экс-президент Франции Николя Саркози, отбывающий наказание в парижской тюрьме Сантэ, питается только йогуртами, опасаясь, что в обычную тюремную пищу ему могут плюнуть. Об этом пишет газета Le Point со ссылкой на источники.

«Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру, из страха, что кто-то мог плюнуть в его пищу или сделать что-то похуже», — говорится в материале.

При этом осужденный Саркози отказался от возможности самостоятельно готовить себе еду, потому что, по словам знакомого, он даже не умеет варить яйца и не будет делать это, основываясь на личных принципах.

«С момента своего заключения, 21 октября, Николя Саркози питается исключительно йогуртом», — отмечено в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывшего президента Франции Николя Саркози дразнят и снимают на видео в тюрьме. Ночи он проводит под крики и насмешки других заключенных.

