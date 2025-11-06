Обвиняемым в убийстве байкера в Люблино вынесли приговор

Фото, видео: 5-tv.ru

24-летний мотоциклист Кирилл Ковалев скончался 17 апреля 2025 года.

В Люблино вынесли приговор обвиняемым в убийстве байкера Кирилла Ковалева. 17 и 12 лет в колонии строгого режима соответственно получили Шахин и Шохрат Аббасовы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Еще один участник инцидента, Исахан Аббасов получил шесть лет колонии общего режима. Трое фигурантов дела — Низами и Бахтияр Аббасовы и Нахид Гусейнов — были освобождены в зале суда.

Убийство произошло 17 апреля, тогда 24-летний мотоциклист сделал замечание Шахину Аббасову за то, что тот припарковал свой автомобиль на тротуаре у жилого дома. В ответ на это Аббасов избил Ковалева и нанес ему ножевые ранения в грудь и живот. После того как байкер упал, брат Шахина продолжил его избивать. Затем Аббасовы скрылись с места преступления, сменив два автомобиля, которые позже были ими брошены.

Ковалев скончался в больнице, не приходя в сознание. Братья Аббасовы и их сообщники были задержаны 19 апреля в Ростовской области. По данным следствия, их побег координировали близкие родственники.

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль с Аббасовыми, за рулем которого находился водитель без прав, мог быть остановлен инспектором ДПС. Однако он отпустил преступников за взятку в размере 30 тысяч рублей и позже был осужден на 3,5 года лишения свободы.

