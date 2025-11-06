Не бойтесь говорить о смерти: как обсуждать с ребенком утрату

Честность — лучшее решение в разговоре с ребенком об утрате

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Нужно уметь быть бережным и искренним одновременно.

Нужно уметь правильно поддержать ребенка и объяснить феномен смерти, не травмируя еще больше. О том, как это сделать, рассказывает детский психолог Анастасия Фомичева в беседе с aif.ru.

Начинать разговор о смерти лучше всего с правды. Многие родители стремятся смягчить удар, используя фразы вроде «уснул навсегда».

Однако, как отмечает Анастасия Фомичева:

«Дети мыслят конкретно: уснул — значит, можно проснуться».

Это может создать ложные надежды и тревогу. Вместо этого лучше сказать просто и бережно:

«Он умер».

Такой подход позволит ребенку начать переживать горе, а не бороться с пугающими фантазиями.

Вопросы детей могут быть шокирующими. Например, «Мама, ты тоже умрешь?» — это не просто любопытство, а поиск опоры. Важно ответить честно, но с утешением:

«Да, все люди когда-нибудь умирают, но сейчас я жива, здорова и с тобой».

Это помогает вернуть ребенка в безопасное настоящее, убирая тревожные мысли о будущем.

Стоит ли брать детей на похороны? Если ребенок сам этого хочет и вы уверены в его эмоциональной готовности, то можно. Обязательно объясните заранее, что будет происходить, чтобы снизить тревогу. Если же ребенок не хочет идти, не стоит заставлять его. Вместо этого можно придумать другой способ прощания.

Чтобы сохранить светлую память об ушедшем, помогут ритуалы, основанные на любви. Например, можно вместе посмотреть фотографии, вспоминая счастливые моменты, или создать альбом.

Если близкий человек неизлечимо болен, честность — лучшее решение. Подготовка ребенка и возможность попрощаться помогут ему меньше бояться. Внезапное исчезновение близкого часто травмирует сильнее, чем постепенное прощание.

Если в школе умер учитель или одноклассник, родителям важно помочь ребенку осознать случившееся и выразить свои чувства. Вопросы вроде «Как ты себя чувствуешь?» или «Что хорошего ты помнишь об этом человеке?» помогут ему справиться с эмоциями.

Если не стало домашнего животного, важно дать ребенку время пережить утрату. Можно нарисовать портрет питомца или провести маленькие «похороны». Новое животное следует заводить только тогда, когда появится желание заботиться о нем, а не просто заполнить пустоту.

Обсуждение смерти с детьми — это сложный, но необходимый процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что взрослые все чаще теряют средства из-за необдуманных онлайн-покупок детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.