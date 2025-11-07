«Поднять не получится»: как поддержать иммунитет в межсезонье

Эпидемиолог Онищенко: иммунитет нужно не поднимать, а поддерживать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Погода может сыграть со здоровьем злую шутку.

Иммунитет нельзя поднять, его можно только поддерживать. Об этом изданию Life.ru рассказал эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Поднимать иммунитет не получится, надо его поддерживать. Поднимать можно с пола брошенный плащ, окурок. А за иммунитетом надо следить постоянно, внимательно, потому что это ваш иммунитет», — подчеркнул эпидемиолог.

Особенно важно это делать в межсезонье, когда меняется температура. Причем, не важно, с теплой на холодную или наоборот, так как наш организм инертный, отметил Онищенко. Поэтому и при минимальных потеплениях не нужно спешить надевать что-то полегче. Выбирать наряд необходимо по сезону и погоде.

Кроме того, важно хорошо питаться. Особенно рыбой, богатой белком, так как он является частью вырабатываемых нами антител. Необходим и хороший сон, не менее семи часов. А детям нужно отдыхать еще больше, добавил Онищенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как правильно употреблять имбирь для профилактики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.