Радио «Судного дня» снова подало сигнал
Фото: 5-tv.ru
Гудение прервалось на кодовую фразу.
Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радио Судного дня», снова вышла в эфир с новым закодированным сообщением. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает трансляции станции.
«НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701», — прозвучало в эфире.
Радиостанция УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц и известна непрерывным гудением, которое лишь изредка прерывается передачами кодовых фраз и цифр. По данным энтузиастов, она начала вещание еще в конце 1970-х годов и до сих пор остается активной.
Некоторые исследователи предполагают, что станция может быть связана с советской и российской системой «Мертвая рука» — автоматическим комплексом ответного ядерного удара, который должен сработать в случае потери связи с командованием.
Ранее радиостанция подавала сигнал вскоре после заявления президента России Владимира Путина о проведении испытаний подводного стратегического оружия «Посейдон».
«НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — передала УВБ-76.
