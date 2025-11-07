Радио «Судного дня» снова подало сигнал

Фото: 5-tv.ru

Гудение прервалось на кодовую фразу.

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Радио Судного дня», снова вышла в эфир с новым закодированным сообщением. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает трансляции станции.

«НЖТИ 81666 МОЗГОПРАХ 6790 4701», — прозвучало в эфире.

Радиостанция УВБ-76 работает на коротковолновой частоте 4625 кГц и известна непрерывным гудением, которое лишь изредка прерывается передачами кодовых фраз и цифр. По данным энтузиастов, она начала вещание еще в конце 1970-х годов и до сих пор остается активной.

Некоторые исследователи предполагают, что станция может быть связана с советской и российской системой «Мертвая рука» — автоматическим комплексом ответного ядерного удара, который должен сработать в случае потери связи с командованием.

Ранее радиостанция подавала сигнал вскоре после заявления президента России Владимира Путина о проведении испытаний подводного стратегического оружия «Посейдон».

«НЖТИ 08193 ТОРМОМОЗГ 4259 7212», — передала УВБ-76.

