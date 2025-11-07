Дышать ртом опасно: к каким заболеваниям это может привести

Daily Mail: дыхание через рот может привести к храпу и ожирению

Часто мы дышим неправильно по привычке или из-за ряда хронических заболеваний.

Каждый второй человек регулярно дышит ртом, а не носом, часто не замечая этого. Медики предупреждают: такая привычка может вызвать неприятный запах изо рта, храп, хроническую усталость и повысить риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рассказали, как понять, что вы дышите ртом, и как легко вернуть организму здоровое дыхание. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Последствия могут проявиться в чем угодно — от болезней сердца до неприятного запаха изо рта и повышенной утомляемости», — объяснил профессор анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор.

Исследования показали, что ротовое дыхание связано с повышенным риском ожирения, деменции, артрита и некоторых видов рака.

Почему это происходит

Причины могут быть разными — от физиологических особенностей до привычки. Доктор Дэн Баумгардт из Бристольского университета объяснил, что у некоторых людей дыхание через рот связано с искривлением носовой перегородки, полипами или хронической заложенностью носа. У других — это просто закрепившаяся привычка.

Среди характерных признаков дыхания ртом — утренняя сухость во рту, неприятный запах, постоянная усталость, храп и жалобы партнеров на беспокойный сон.

Чем это опасно

Когда человек дышит ртом, слизистая пересыхает, а во рту начинают размножаться вредные бактерии.

«Мы часто замечаем воспаленные десны и сухость у таких пациентов. Это создает условия для заболеваний десен и повышает риск сердечно-сосудистых проблем», — пояснил стоматолог Виктория Сэмпсон.

Кроме того, дыхание ртом лишает организм естественной защиты.

«Волоски и слизистая носа фильтруют и увлажняют воздух, прежде чем он попадает в легкие. Без этого фильтра повышается нагрузка на дыхательную систему», — напомнил профессор Тейлор.

Как от этого отучиться

Популярный в соцсетях метод «тейпирования», заклеивание рта пластырем на ночь, эксперты считают сомнительным.

«Исследования не показывают, что это действительно помогает. К тому же, это может быть опасно», — отметил доктор Тейлор.

Вместо этого специалисты советуют безопасные и научно подтвержденные методы. Например, попеременное дыхание через ноздри. Тренер по функциональному дыханию Виктория Уилсон порекомендовала специальное упражнение.

«Сначала сядьте на стул и расслабьте плечи. Большим пальцем правой руки зажмите правую ноздрю и вдохните через левую ноздрю, а затем выдохните. Затем поменяйте положение пальца, зажмите левую ноздрю, вдохните через правую ноздрю и выдохните. Зажмите правую ноздрю и вдохните через левую, затем наоборот. Если вы будете повторять это упражнение дважды в день в течение как минимум двух циклов, то довольно быстро заметите результат», — рассказала эксперт.

Такая техника улучшает носовое дыхание, снижает стресс и помогает нормализовать давление. Также может помочь промывание носа солевым раствором или средствами с ксилитом. Это устраняет заложенность и очищает дыхательные пути.

Однако прежде чем приступать к самостоятельным практикам, медики посоветовали обратиться к терапевту или ЛОР-врачу, чтобы исключить анатомические причины нарушения дыхания.

