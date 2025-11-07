Детская сим-карта: безопасность и контроль для вашего ребенка
С помощью детских сим-карт можно отследить геопозицию ребенка
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Ключевое отличие от «взрослых» симок будет заключаться в программной оболочке.
С помощью детских сим-карт родители получают инструменты для фильтрации контента, блокировки доступа к соцсетям, определения местоположения ребенка и защиты его от мошенников. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
«Скорее всего, это будут те же сим-карты операторов, но со специальным тарифным планом и набором сервисов. Ключевое отличие от „взрослых“ симок будет заключаться в программной оболочке», — объяснил он.
По словам специалиста, речь в первую очередь идет о цифровой гигиене ребенка.
«Дети нередко становятся не только мишенью для кибербуллинга, но и жертвами мошенников, которые пытаются обмануть их под предлогом „зачисления валюты“ в игре или помощи родителям, которые „попали в беду“», — добавил Силаев.
Зачастую родители стараются защитить ребенка от нежелательного контента, используя для этого небезопасные инструменты. Например, устанавливают приложение, которое ограничивает доступ к опасным сайтам. Благодаря детским сим-картам эту проблему можно будет решить.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Минцифры анонсировали выход детских сим-карт.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.