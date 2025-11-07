Детская сим-карта: безопасность и контроль для вашего ребенка

Фото: 5-tv.ru

Ключевое отличие от «взрослых» симок будет заключаться в программной оболочке.

С помощью детских сим-карт родители получают инструменты для фильтрации контента, блокировки доступа к соцсетям, определения местоположения ребенка и защиты его от мошенников. Об этом в беседе с aif.ru рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Скорее всего, это будут те же сим-карты операторов, но со специальным тарифным планом и набором сервисов. Ключевое отличие от „взрослых“ симок будет заключаться в программной оболочке», — объяснил он.

По словам специалиста, речь в первую очередь идет о цифровой гигиене ребенка.

«Дети нередко становятся не только мишенью для кибербуллинга, но и жертвами мошенников, которые пытаются обмануть их под предлогом „зачисления валюты“ в игре или помощи родителям, которые „попали в беду“», — добавил Силаев.

Зачастую родители стараются защитить ребенка от нежелательного контента, используя для этого небезопасные инструменты. Например, устанавливают приложение, которое ограничивает доступ к опасным сайтам. Благодаря детским сим-картам эту проблему можно будет решить.

