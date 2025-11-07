Берут на испуг: так ли страшны новые визовые ограничения для россиян

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Еврокомиссия не сможет по своей воле полностью закрыть границы для туристов из России.

В соответствии с новой политикой Брюсселя россиян может ждать отмена шенгенских виз. Если это произойдет, туристы из России могут оказаться под усиленным контролем европейских властей. Что это значит, и почему опасаться полного запрета на въезд не стоит, объяснило агентство URA.RU.

Власти ЕС намерены серьезно пересмотреть принципы выдачи виз россиянам. Об этом накануне писало издание Politico. По сути, это может значит прекращение выдачи многократного «шенгена». Россиянам останутся доступны только однократные разрешения на въезд. Исключения могут сделать для тех, кто едет по гуманитарным причинам, или имеет гражданство европейских стран.

Вице-президент компании «Спейс-трэвел» Артур Мурадян отметил, что руководство организации ожидает хоть какого-то подтверждения этой публикации. По его словам, делать поспешные выводы не стоит — имеет смысл дождаться комментариев официальных органов власти ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия не может по своей воле полностью перекрыть границы. Итоговые решения по визам остаются в ведении национальных правительств. Даже после того, как ЕС неоднократно усиливал давление на Россию из-за конфликта на Украине, некоторые страны, например, Франция, Испания, Италия и Венгрия, остаются доступны для россиян. Politico со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщило, в 2024 году россиянам выдали более полумиллиона шенгенских виз.

Новые правила могут вступить в силу уже на этой неделе. При этом меры, вводимые Евросоюзом, вряд ли включат в себя полное закрытие границ для российских туристов. Такое мнение в разговоре с «Осторожно, новости» высказал эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов. По его мнению, заявление Брюсселя имеет, скорее, демонстративный характер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Европейский Союз готовится ужесточить выдачу шенгенских мультивиз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.

