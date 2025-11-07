Мужчина с молотком ворвался в офис и напал на сотрудников, есть пострадавшие

Мужчина с молотком ворвался в офис в Токио и напал на сотрудников, есть раненые

Он также выместил злость на технике.

Полиция японской столицы задержала 32-летнего мужчину, напавшего с молотком на бывших коллег в офисе в районе Ота. Об этом сообщило издание Tokyo Reporter.

В полицию Токио поступило сообщение о мужчине, который устроил беспорядки в одном из офисных зданий. Прибывшие на место офицеры полиции обнаружили пострадавшую женщину примерно 50 лет. Злоумышленник пробил ей голову, у нее открылось кровотечение. Ее экстренно доставили в больницу. По информации полиции, жизни пострадавшей уже ничего не угрожает.

Как выяснилось, нападавший несколько раз ударил женщину по затылку молотком. Затем он разбил компьютер в офисе на третьем этаже и попытался скрыться.

Полиция задержала злоумышленника, им бывший сотрудник этой компании. Он признал вину и объяснил поступок личными обидами.

«У меня были проблемы с компанией», — сказал он следователям.

На месте преступления изъяли железный молоток длиной около 30 сантиметров и нож для выживания с лезвием около 20 сантиметров.

