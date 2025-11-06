РФ обжаловала недопуск российских и белорусских лыжников к соревнованиям

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Дискриминация спортсменов по национальному признаку противоречит Олимпийской хартии.

Москва обжаловала запрет российским и белорусским лыжникам участвовать в международных соревнованиях. Апелляция на соответствующее решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) направлена в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом ТАСС заявил на форуме «Россия — спортивная держава» министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

Глава спортивного ведомства отметил, что позиция Москвы усилена юридическим прецедентом в виде ранее введенных рестрикций в санном спорте и бобслее. Это лишний раз свидетельствует о том, что международные спортивные организации не гнушаются прямой дискриминации. Целенаправленный недопуск россиян противоречит духу и принципам Олимпийской хартии, подчеркнул Дегтярев.

Ранее 5-tv.ru писал, что FIS приняла решение не допускать россиян и белорусов к участию в квалификационных соревнованиях при отборе на Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года даже в нейтральном статусе.

Ассоциация лыжных видов спорта России (АЛВСР) заявила протест против решения, которое, по их мнению, «продолжает дискриминировать российских спортсменов» и «идет вразрез с нейтральным принципом».

