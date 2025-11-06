Национальная Медиа Группа выпускает первый сериал в жанре микродрамы

Фото, видео: НМГ-кинопрокат; 5-tv.ru

Проект стал эксклюзивом для платформы «Сторис» и открыл новую линейку коротких вертикальных сериалов.

Национальная Медиа Группа объявила о запуске первого в России оригинального сериала в жанре микродрамы. Новый формат станет эксклюзивом для платформы «Сторис», которая была запущена в тестовом режиме весной 2025 года.

Первый оригинальный сериал НМГ получил название «Беременна от олигарха». Он рассказывает о девушке, внезапно узнавшей о своей беременности и столкнувшейся с предательством возлюбленного. Проект сочетает эмоциональные сюжетные повороты и локальные реалии, делая историю близкой отечественному зрителю.

Жанр микродрамы представляет собой короткие мелодраматические истории, разделенные на эпизоды по несколько минут. Сериалы создаются специально для просмотра в вертикальном формате на мобильных устройствах. До сих пор российские зрители могли смотреть лишь зарубежные проекты в этом жанре или адаптированные версии с дубляжом.

Сериал станет частью каталога коротких вертикальных проектов платформы «Сторис», где уже доступно 85 мелодрам, включая адаптированные сериалы телеканала Dомашний.

Проект будет распространяться по модели GVOD (Gamified Video on Demand): первые серии можно будет посмотреть бесплатно, а доступ к следующим откроется после просмотра рекламы или за виртуальные «монеты».

