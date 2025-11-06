«Это надолго»: Толмацкий о популярности русских национальных песен
Продюсер Толмацкий: популярность русских национальных песен продлится долго
Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Одиноков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Любовь молодой аудитории к такой музыке не была создана искусственно.
Тенденция на «русскость» в музыке — это надолго. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил продюсер Александр Толмацкий на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».
«Эта тенденция: этническая музыка, эта вся „русскость“ — это надолго», — заметил Толмацкий.
Он добавил, что народная артистка РФ Надежда Кадышева стала героем молодежи номер один, и это хорошо.
Продюсер подчеркнул, что все подобные веяния не что-то искусственно созданное. Напротив, они являются закономерной реакцией общества на сегодняшние реалии.
Он уточнил, что не ностальгия, а национальная идея привлекает молодую аудиторию.
«Это на фоне того, что сейчас происходит в стране, СВО, поддержка, все такое российское. Это круто, русский дух», — пояснил Толмацкий.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как музыкант Рома Зверь объяснил вторую волну популярности Надежды Кадышевой и заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.