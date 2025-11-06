«Должно провоцировать»: как Устюгов оправдал искажение исторических фактов в кино

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев

Если художественные фильмы и сериалы будут исторически выверены, они станут скучнее.

Кино должно провоцировать людей на изучение истории. Об этом в беседе с 5-tv.ru сказал актер Александр Устюгов на премьере детективного сериала «Константинополь».

«Магия любых сериалов, тем более исторических, заключается в том, чтобы рассказать историю. С одной стороны, это просто, с другой стороны, это очень сложно. Здесь важно не завязнуть», — сказал Устюгов.

По словам актера, искажение исторических фактов в художественных фильмах — это абсолютно нормальное явление, так как кино должно мотивировать людей изучать факты.

«Я отношусь к этому спокойно. Художественные фильмы не должны разбираться в точности тех или иных фактов. Мне кажется, это недопустимо. Они (фильмы — Прим. ред.) должны провоцировать, они должны возбуждать людей уже на изучение этих самых фактов», — заявил Устюгов.

