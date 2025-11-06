Школьнице из Омска дали срок за убийство новорожденного сына

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Подросток задушила младенца в гостиничном номере и спрятала тело.

В Омске 16-летнюю школьницу осудили на полтора года лишения свободы в воспитательной колонии за убийство новорожденного сына. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.

«Суд назначил наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы в воспитательной колонии», — рассказала Булихова.

Девушка признана виновной по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Как уточнили в прокуратуре, инцидент произошел 18 июля в одной из гостиниц Омска. Девушка заранее сняла номер, где родила ребенка, а затем задушила его, спрятала тело в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусорное ведро. Позже личность школьницы установили по банковской карте, которой она расплачивалась при бронировании.

Кроме основного приговора, суд по представлению прокуратуры вынес частное постановление в адрес руководства школы, где училась осужденная. В документе указаны нарушения, связанные с профилактической работой с несовершеннолетними.

