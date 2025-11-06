Выживший в авиакатастрофе в Индии признался, что перестал разговаривать с людьми

Фото: Reuters/CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORC

Трагедия разрушила его семью.

Житель Великобритании Вишваскумар Рамеш стал единственным выжившим после авиакатастрофы в индийском Ахмадабаде, произошедшей в июне этого года. Самолет Air India, следовавший в Лондон, потерпел крушение вскоре после взлета. Об этом сообщает BBC News.

Мужчина признался, что до сих пор не может оправиться от пережитого.

«Я не разговариваю ни с кем. Не люблю разговаривать с кем бы то ни было. Я думаю всю ночь, я страдаю ментально», — рассказал Рамеш.

По его словам, он считает себя «самым везучим человеком на свете», однако жизнь после катастрофы превратилась для него в череду боли и одиночества.

Во время аварии он получил тяжелые травмы ноги, плеча, колена и спины. Медики диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство. Психологическое состояние усугубилось после гибели младшего брата Аджаи, который сидел рядом в самолете.

По словам Рамеша, его мать с момента трагедии находится в глубокой депрессии, а семейный бизнес, который он вел с братом, полностью разрушен. Несмотря на предложенную компенсацию в 21,5 тысячи фунтов стерлингов (около 2,2 миллиона рублей), семья едва справляется с последствиями трагедии.

Согласно предварительным данным расследования, причиной крушения Boeing 787 стала внезапная остановка подачи топлива к двигателям. Лайнер упал на жилую застройку почти сразу после взлета из аэропорта Ахмадабада.

