Взяли на «слабо»: парень съел слизняка и умер в мучениях от редкой болезни

Безобидная шутка на вечеринке обернулась для 19-летнего Сэма Балларда трагедией.

В Австралии 19-летний Сэм Баллард стал жертвой трагического случая, начавшегося с обычного спора между друзьями на праздновании дня рождения. Юноша согласился съесть слизняка, не подозревая, что тот был заражен паразитом, поражающим нервную систему человека. Об этом сообщает издание Mirror.

Паразитом оказался легочный червь, обитающий в организме крыс и попадающий в улиток и слизней через их фекалии. Через несколько дней после вечеринки Баллард начал ощущать сильные боли в ногах, а вскоре его доставили в больницу, где медики диагностировали паразитарное поражение головного мозга.

Врачи ввели молодого человека в медикаментозную кому, в которой он провел 420 дней. После выхода из нее Сэм оказался полностью парализован, страдал от судорог и не мог самостоятельно питаться. Все последующие годы за ним ухаживала мать при поддержке врачей и друзей.

Сэм Баллард умер в возрасте 28 лет, спустя восемь лет после трагического инцидента. Близкие вспоминают его как доброго и отзывчивого человека, чья жизнь оборвалась из-за роковой случайности.

