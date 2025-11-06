Песков упрекнул Запад в искажении слов Путина о ядерных испытаниях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пресс-секретарь назвал это продолжением антироссийской истерики.

Несмотря на четкие формулировки президента и разъяснения пресс-службы Кремля, западные медиа продолжают неверно трактовать его слова. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обвинил западные СМИ в искажении заявлений Владимира Путина о ядерных испытаниях, подчеркивая, что это лишь продолжение антироссийской истерики.

Он охарактеризовал эту реакцию как «достаточно эмоциональную, излишне эмоциональную», добавив, что некоторые представители СМИ «не гнушаются тем, чтобы передергивать смысл сказанного».

Это, по его мнению, укладывается в рамки милитаристской риторики, которая активно распространяется в странах Западной Европы.

Напомним, что 5 ноября Путин провел заседание Совета безопасности РФ, где обсуждались планы США возобновить ядерные испытания. В ходе встречи президент России предложил провести аналогичные испытания на архипелаге Новая Земля в ответ на действия США.

Он подчеркнул, что если Америка начнет тестировать новые системы ядерного оружия, Кремль примет «зеркальное решение».

Ранее 5-tv.ru рассказал, Дмитрий Песков призвал страны НАТО прислушаться к словам Владимира Путина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.