«Не дай бог спорт»: Стас Намин открестился от здорового образа жизни

Стас Намин: тратить время на спорт — это смешно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Для артиста важно нечто более возвышенное.

Тратить время на спорт — смешно. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил музыкант и композитор Стас Намин (настоящее имя артиста — Анастас Микоян) на Гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

«Не дай бог на спорт (тратить время. — Прим. ред.). Ужас!» — сказал артист.

Он уточнил, что печального опыта, связанного с физическими нагрузками, у него не было. Однако поклонником активного образа композитор не является. Более того, Намин считает, что тратить свое время на спорт — это смешно.

Не признает музыкант и различные виды диет. По его словам, в жизни есть другие заботы и ценности, нежели что-то, связанное с телом.

«Ни про что не заморачиваюсь вообще. Кроме любви, и нежности, и тепла. Больше я не признаю никаких критериев», — заявил Намин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стаса Намина признали потерпевшим по делу об убийстве его сына. Наследника артиста, 30-летнего Артема Микояна, лишили жизни в октябре 2023 года.

