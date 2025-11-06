«Папин рецепт»: Эрик Трамп рассказал о строгих семейных правилах своего отца

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Kobe Li

Наследнику президента США приходилось с юности работать на стройплощадках.

Сын президента США Дональда Трампа, 41-летний Эрик, вспомнил, как с детства получал строгие наставления от отца. Американский лидер считает, что в воспитании стоит избегать избытка денег у ребенка, так как это губит характер. Об этом сообщает New York Post.

«Его правила всегда были простыми: не пить, не курить, не употреблять наркотики, получать хорошие оценки, не делать татуировки и никому не доверять. В этом весь Дональд Трамп. Если у ребенка слишком много свободного времени и слишком много денег — ничего хорошего из этого не выйдет», — рассказал Эрик.

Наследник президента США с юности работал на строительных площадках за минимальную зарплату по настоянию отца. Перед поступлением в Джорджтаун Эрик учился в престижной школе-интернате Хилл, где, по его словам, почти все одноклассники лечились от зависимостей.

«У них было слишком много времени и слишком много денег. Папин рецепт оказался правильным: никаких клубов, никаких тяжелых наркотиков», — поделился он.

Отдельно Эрик рассказал и про свою мать — Ивану Трамп, бывшую модель и профессиональную лыжницу, — как человека строгих правил и дисциплины.

«Мама была суровой. Но я теперь понимаю, что именно это нас воспитало правильно», — рассказал Трамп-младший.

