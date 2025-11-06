Глава Рязани Виталий Артемов покинул свой пост

Фото: Рюмин Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ранее его отстранили в связи с проверкой антикоррупционного комитета.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов заявил, что покидает пост по собственному желанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани», — объявил Артемов.

Он выразил уверенность, что город продолжит развитие, а планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок.

«Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и ее жителям», заключил экс-глава администрации.

Ранее Артемова отстранили в связи с проверкой антикоррупционного комитета.

В конце октября Рязанская городская дума объявила об отстранении Артемова от его должности до 20 декабря, пока продолжается проверка достоверности и полноты информации о его доходах, расходах и имуществе.

Артемов был назначен главой администрации в ноябре 2023 года по решению Рязанской городской думы, которое было принято по итогам конкурса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кого наградил президент РФ Владимир Путин в День народного единства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.