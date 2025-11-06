«Надо плюнуть на то, как ты выглядишь»: Алена Свиридова завязала с косметологией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

Исполнительница хита «Розовый фламинго» редко пользуется косметикой и не прибегает к уколам красоты.

Певица Алена Свиридова отказалась от услуг косметологов. Об этом исполнительница хита «Розовый фламинго» рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине Российской музыкальной премии «Виктория».

«Надо плюнуть вообще на то, как ты выглядишь, мне кажется. Я уже закончила с этим (с косметологией — Прим. ред.). Мне кажется, что в моем возрасте нужно просто спокойно улыбаться, и это лучшее, что может тебя украсить», — ответила Свиридова на вопрос о том, к каким косметологическим процедурам она прибегает.

Вместо похода к косметологу певица выбирает тренажерный зал, прогулки и бег.

