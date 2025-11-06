Получившая травму альпинистка из Великобритании умоляет врачей ампутировать ей ногу

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Операция поможет ей вернуться к любимому делу.

Опытная скалолазка из Великобритании получила тяжелую травму лодыжки после падения на тренировке. Теперь она умоляет врачей ампутировать ей ногу, чтобы избавиться от боли и вернуться к любимому делу. Об этом рассказало издание Mirror.

Любительница альпинизма вместе с подругой отправилась на тренировку по боулдерингу — популярному виду скалолазания без веревок и страховки. После первого падения, когда она сломала руку, женщина решила, что все в порядке, и продолжила занятие.

Однако вторая попытка закончилась трагически — спортсменка сорвалась с вершины стены и приземлилась на лодыжку.

«Я упала и издала ужасный крик. Посмотрела вниз и увидела, что моя нога смотрит в другую сторону», — вспоминает она.

Врачи сообщили, что ногу, возможно, придется ампутировать, но благодаря операции и установке металлических штифтов конечность удалось спасти. Женщина быстро пошла на поправку и даже поднялась на гору Сноудон.

Однако через несколько месяцев женщина начала испытывать невыносимую боль. Ей поставили диагноз — комплексный регионарный болевой синдром (КРБС). Из-за него она больше не может ходить без боли и вынуждена передвигаться на скутере.

«Это ужасно. Я не могу даже дойти до магазина. Это не жизнь, которой я хочу. Пешие походы и горы — мои любимые занятия. Я знаю, что больше не смогу ходить на своей ноге», — призналась женщина.

Сейчас она ожидает обследования, которое определит, будет ли ампутирована нога ниже колена. Женщина уверена, что только операция поможет вернуть ей подвижность и позволит снова заниматься альпинизмом.

«Я просто представляю, как снова стою на вершине горы. Эта мысль движет мной вперед. Без ампутации я останусь в ловушке. Мне страшно, но я жду этого момента, потому что хочу жить дальше», — рассказывает она.

После операции женщина планирует установить протез и продолжить вдохновлять других своей историей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.