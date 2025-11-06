В отношении рэпера ICEGERGERT возбудили административное дело

Фото: Instagram*/icegergert

Музыкант признал вину за случившееся.

Административное дело против рэпера Георгия Гергерта, более известного под псевдонимом ICEGERGERT, возбудили из-за инцидента на его концерте в Москве — он выкрикнул лозунг криминальной запрещенной субкультуры АУЕ**. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«Фраза связана с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации АУЕ, — отметили в ведомстве.

Уточнялось, что дело возбуждено по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о пропаганде, либо публичном демонстрировании символики экстремистских организаций. Известно, что вину музыкант признал.

В настоящий момент рэперу грозит арест сроком до 15 суток. Материалы дела переданы в суд.

Музыкант проводил концерт 26 октября в Москве. Мероприятие Гергерт закончил тостом и воровским лозунгом.

Позднее ICEGERGERT извинился и заявил, что в момент случившегося был в алкогольном опьянении.

Правоохранители не в первый раз изучают тексты треков ICEGERGERT. Треки уже попадали в фокус внимания уполномоченных сотрудников летом текущего года. Тогда их проверяли на предмет признаков пропаганды экстремизма, нацизма и употребления наркотиков.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпера Гуфа, настоящее имя которого Алексей Долматов, оштрафовали за отказ пройти проверку на наркотики перед концертом.

