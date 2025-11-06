Песков призвал страны НАТО прислушаться к словам Путина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Непонимание позиции Москвы связано с нежеланием альянса слушать её аргументы.

Странам НАТО следует внимательнее прислушаться к заявлениям президента России Владимира Путина, чтобы лучше понять позицию Москвы. Об этом 6 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Так он прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте, который на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что перестал обращать внимание на выступления российского лидера. Таким образом Рютте отреагировал на заседание Совета безопасности РФ, где обсуждались возможные ядерные испытания.

«В этом как раз и кроется проблема Североатлантического альянса и его руководителя. То есть, с одной стороны они говорят, что не слушают Россию, а с другой — что не понимают. Попробуйте прислушаться, поймете», — подчеркнул Песков.

Ранее, 5 ноября, Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России, на котором подробно обсудили планы США по возобновлению ядерных испытаний. Поводом для обсуждения стали заявления американского президента Дональда Трампа и учебный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III.

