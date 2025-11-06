«Не дождутся»: 77-летний Шуфутинский о своем здоровье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист не обращает внимания на слухи о состоянии своего здоровья.

Слухи о здоровье популярных артистов появляются в обществе из-за зависти отдельных людей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал заслуженный артист России, певец Михаил Шуфутинский на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

По его словам, некоторые люди ждут ухудшения его самочувствия, на что исполнитель ответил открыто, указав на их стремление попасть в центр событий первыми.

«Не дождутся, не дождутся. Кому-то надо полкусочка колбасы где-нибудь украсть, поэтому придумывают сплетни какие-то», — добавил собеседник.

При этом Шуфутинский отметил, что не знает, кто именно занимается распространению ложной информации.

«Я даже не знаю, кто это сделал. А от него все перехватывают и начинают это распространять. Как говорится, вирусится», — пояснил певец.

Несмотря на всеобщее внимание к вопросу, артист заявил, что его это не волнует.

«Но меня все это не интересует. Мне не интересно», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Шуфутинский тайно сыграл свадьбу с давней любовью.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.