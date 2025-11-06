Российские войска ударили по объектам инфраструктуры ВСУ на Украине

Фото: Река Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Минобороны России сообщило о поражении энергетических и транспортных целей.

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые обеспечивали деятельность украинских боевиков. Об этом 6 ноября сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Также российская армия уничтожила склады и позиции для запуска украинских беспилотников, а вместе с тем ликвидировала пункты размещения личного состава противника.

В Минобороны уточнили, что указанные цели были поражены силами оперативно-тактической авиации, ракетными и артиллерийскими войсками в 149 районах Украины.

Ранее в тот же день ведомство сообщило об уничтожении более 220 украинских боевиков вблизи Димитрова и Красноармейска. Российские подразделения продолжают наступление к западной границе Донецкой Народной Республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.