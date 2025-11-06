На Балканах нашли пещеру, где живут 111 тысяч пауков

Фото, видео: 5-tv.ru

На границе Албании и Греции разрослась паутина площадью 106 квадратных метров — самая большая в мире.

Ночной кошмар арахнофобов нашли на границе Албании и Греции. В одной из подземных пещер разрослась поистине гигантская паутина площадью 106 квадратных метров.

Ученые уже назвали ее самой большой в мире. Они предполагают, что в этом гнезде живет до 111 тысяч пауков исключительно двух видов. Причем, обычно они друг друга истребляют, но в этом случае совместно сплели целый паучий город.

Биологи сделали вывод: этому способствовала сероводородная среда, а обилие насекомых отбило необходимость борьбы за пищу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Исландии впервые обнаружили комаров на территории страны.

По данным СМИ, об обнаружении насекомых стало известно после публикации в соцсетях. Пользователь по имени Бьорн Хьялтасон написал, что вечером 16 октября заметил несколько комаров и передал их специалистам Института естественной истории Исландии для анализа.

Энтомолог Маттиас Альфредссон подтвердил, что найденные насекомые действительно являются комарами.

