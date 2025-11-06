Проделки Никиты: очередные чаты по соблазнению девушек вскрыли в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

По словам пострадавших от пикаперов, в сообществах, в том числе, были материалы откровенного характера с несовершеннолетними.

История вокруг сомнительных рекордов. Новый скандал произошел с участием последователей секс-коуча Алекса Лесли. Жительница Петербурга познакомилась с потенциальным кавалером в спортзале. А после узнала, что ее новый знакомый состоит в сообществе мужчин, которые целенаправленно соблазняют женщин и хвалятся этим перед другими участниками. Каких масштабов достиг сомнительный челлендж — разбирался корреспондент «Известий» Тимур Ширгалеев.

Обычное женское любопытство переросло в настоящее расследование. К Алене обратилась подруга, которая в спортзале познакомилась с парнем по имени Никита. Обменялись соцсетями, завязалась переписка. Но вот кто он на самом деле — оставалось загадкой. Тогда подруги решили проверить молодого человека сами. Через специальные сервисы выяснили: Никита состоит в «пикаперских» чатах, где сидят тысячи мужчин со всей России.

Большинство соблазнителей знакомятся с девушками, не отходя от тренажера, прямо в спортзале. Там, похоже, мышцы работают эффективнее любых комплиментов. И каждый подход к девушке, а не в упражнениях, превращаются в отчет для виртуальных наставников.

«Они активно там обсуждают схемы пикапа: как познакомиться с девушками, что нужно для этого сделать. Помимо того, они туда скидывали переписки с девушками», — рассказала Алена Батракова.

Оказалось, мужчины дают друг другу советы, как добиться конечной цели — заполучить девушку. И все это не чтобы один раз и на всю жизнь, а на одну ночь. Если задуманное не удалось довести до конца — пробуют снова. По словам пострадавших, к девушкам эти мужчины относятся как к вещи. А диалоги с ними записывают на диктофон, дабы потом узнать у соратников, где же все-таки был промах.

Ради получения желаемого идут на все, вплоть до стелек для обуви, которые прибавят пару сантиметров в росте и, по их мнению, мужества в глазах девушек. Некоторые делятся личными данными новых «подруг», их фотографиями и рассказывают истории, которые вполне могут обернуться уголовным делом.

«Уже четыре 15-летних сказали, что я хорошо выгляжу и они хотят со мной встречаться. Скоро 27 будет, после Нового года буду больше денег вливать в свою внешность и форму», — написал один из участников пикап-чата.

Доказывают свою привлекательность среди женщин они не только словом, но и делом.

«В чатах было столько информации ужасной. Были ссылки на закрытые приватные группы, куда нужно было покупать вход, чтобы посмотреть материалы сексуального характера, в том числе с несовершеннолетними. На сегодняшний день эти чаты все почищены, а может быть и вовсе удалены», — продолжила Батракова.

Так, сердцееды оживились после ролика Алены в интернете. В нем девушка вывела на чистую воду участников чата, предоставив скриншоты переписок. В комментариях собрались десятки пострадавших от проделок того самого Никиты.

«Я просто в шоке, именно этот Никитосик ждал меня у зала, мы с ним общались пару раз, а потом по итогу начал угрожать мне. Цитирую: „Я запинаю тебя, если увижу“. Так как я задела его мужское достоинство отказом», — рассказала пострадавшая Ника.

Явление стало настолько популярным, что о нем говорят не только в сети, но и снимают сериалы.

Психологи поясняют: «игла» — это резкое отстранение после близости. Прием, который ломает самооценку, вызывает чувство вины и зависимости. Главная цель — устроить эмоциональные качели, похлеще, чем в парке аттракционов.

«В пикаперском сообществе мнение и чувства девушки, они вторичны. То есть в первую очередь — это получить „звездочку“ и победу. А уже в последнюю очередь — вообще переживания, чувства, и что будет испытывать девушка по результатам вот такой вот, с позволения сказать, победы», — отметил психолог Дмитрий Панасюк.

Все, что остается девушкам — говорить открыто, чтобы предотвратить новые подобные истории. А тот самый Никита, узнав о публикации, уже пригрозил Алене судом. Но правосудие все-таки начало добираться до некоторых «учителей пикапа».

Этим летом Тверской суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли. Сейчас он находится за пределами России и объявлен в федеральный розыск. Против него возбудили дело по статье о склонении к изнасилованию. Его последователи приставали к женщинам прямо на улицах и трогали незнакомок за интимные места. Многих учеников гуру задержали.

