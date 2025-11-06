Многоликий адюльтер: психолог рассказала, почему женщины изменяют

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Эксперт выделяет множество причин.

У женской измены есть множество причин. Неверность партнеру может быть вызвана эмоциональными, психологическими и физическими факторами. О них 5-tv.ru подробно рассказала психолог Светлана Комарова.

Недовольство отношениями и недостаток близости

Толкнуть женщину на измену может чувство дискомфорта в отношениях. Когда между ней и партнером накопились обиды, неразрешенные конфликты, или когда нет перспективы в дальнейшем союзе.

Усугубить кризис может ощущение недостатка эмоциональной близости. Когда между женщиной и ее избранником нет долгого доверительного общения, видимых проявлений любви, совместных увлечений и телесного контакта.

«Многие женщины от этого очень-очень страдают. И женщина начинает чувствовать себя одинокой, женщина начинает чувствовать себя нелюбимой», — объясняет психолог.

К сожалению, такая ситуация складывается довольно часто, ведь многие мужчины в целом эмоционально закрытые и стараются отстраняться от «телячьих нежностей».

Сексуальная неудовлетворенность и поиск острых ощущений

Важную роль в сохранении супружеской верности играет сексуальность. Если женщина испытывает прямую неудовлетворенность в интимной сфере, она может изменить с целью закрытия этой потребности. Кроме того, иногда у пары не совпадают сексуальные темпераменты — если у партнерши таковой выше, то постоянного партнера становится недостаточно.

У женщины есть потребность исследовать собственную сексуальность. Если она догадывается, что ей могут быть доступны еще какие-то эмоции, ощущения, состояния, которые ей не дает ее мужчина, она может найти другого, чтобы открыть новые грани сексуальности вместе с ним.

Муж или молодой человек может оказаться просто плохим и неумелым любовником. Если у женщины уже был опыт сексуальной близости с более продвинутыми партнерами, шанс, что она решится на неверность, сильно возрастает.

«Еще одной из причин может быть поиск новых ощущений. Жизнь стала скучной, жизнь, может быть, стала такой вот, „окситоциновой“», — рассказала Комарова.

Если у женщины появляется ощущение, что жизнь лишилась красок, в ней нет ярких событий и острых эмоций, она начинает стремиться к физическому и эмоциональному разнообразию и решается на измену.

Личный кризис и сомнения в себе

К измене может привести и личный кризис — стрессовые обстоятельства, такие, как потеря близкого человека, проблемы на работе или финансовые трудности. В такой ситуации женщина может найти мужчину, который обеспечит ей поддержку в трудное время — она ищет друга, но находит любовника. В этом случае сексуальность становится сопутствующим фактором, подчеркнула эксперт.

Зачастую на измену женщину толкает стремление самоутвердиться. Для многих представительниц прекрасного пола внимание множества мужчин — признак собственной состоятельности.

Это связано с потребностью в самоидентификации — если женщина совмещает роли матери, жены, карьеристки, и другие ипостаси, у нее может возникнуть ощущение утраты собственной идентичности. Заводя любовника, она как бы делает его своим «зеркалом», через которое лучше узнает себя.

Роковой случай

Кроме того, женщина может изменить под влиянием обстоятельств — например, если она была пьяна или иным образом не вполне осознавала себя, из-за чего совершила опрометчивый поступок. Это может быть и случайное, но очень сильное влечение к другому мужчине, которому сложно сопротивляться.

Такие измены могут быть единичными, а могут и повторяться в определенных обстоятельствах — например, когда женщина выпивает в мужской компании.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава рассказала про измены бывшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.