Один из лидеров группировки «Красная Команда» посещал Украину для изучения приемов ведения террористической войны.

Киевский режим проводит военную подготовку бразильских наркогруппировок. Расследование полиции Рио-Де-Жанейро установило, что один из лидеров банды «Красная Команда» неоднократно посещал Украину для изучения приемов ведения террористической войны.

И, судя по всему, уроки не прошли даром: во время недавнего рейда полиции по фавелам, в ходе которого погибли более 120 человек, против силовиков применялись дроны со взрывчаткой — в точности, как неонацисты делают на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Колумбийцы, воюющие на стороне ВСУ, попросили президента вернуть их домой.

Ситуация с колумбийскими наемниками на Украине может перерасти в политический скандал. Кадры бедственного положения брошенных ВСУ латиноамериканцев прокомментировал в своей соцсети президент Колумбии Густаво Петро.

Он заявил, что Киев относится к его согражданам как к низшей расе. И призвал колумбийцев немедленно вернуться на родину.

