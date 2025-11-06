Певица и блогер Вита Чиковани занимается любовью под песни Бузовой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Фразы из треков артистки близки и понятны каждой женщине, и неважно, влюблена она или уже разочарована.

Под песни певицы Ольги Бузовой ее поклонники уединялись в интимные моменты. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала сама артистка на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Бузова рассказала, что под ее композиции фанаты уединялись в интимные моменты. Таким с певицей поделилась блогер Вита Чиковани. Сама Ольга в шутку заметила, что это ее задело, так как она сама сильно желает любви.

«Занимались любовью. Вита Чиковани мне сказала, что под песню „Она не боится“ она занимается любовью. Я сразу ее заблокировала. Потому что зачем мне ей завидовать и знать, что у кого-то есть любовь», — отметила Ольга с улыбкой.

При этом она добавила, что грустить под ее треки тоже можно, а также проводить время в компании близких людей.

«Плакать и с подружками проводить время. После обсуждения мужчин мы все приходим к одному итогу: «Его слова — водица. Он не мужчина, он — wi-fi. И я привыкаю просыпаться одна. Мне больше не больно!» — эмоционально дополнила артистка.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ольга Бузова честно рассказала, от чего страдали все ее мужчины.

