«Снимаете с себя нагрузку»: какие действия помогут решить финансовые проблемы

Начать решать финансовые проблемы нужно с постепенного отказа от кредитных карт. Об этом 5-tv.ru рассказала психолог, бизнес-психолог, коуч по адаптивному интеллекту Юлия Ковалевская.

По данным статистики, которую привела эксперт, 36% россиян, приходящих за новым кредитом, уже имеют нагрузку в четыре займа в финансовых организациях. Специалист дала несколько советов по улучшению ситуации в денежном вопросе. По одной из рекомендаций, необходимо постепенно отказаться от кредитных карт.

«Вносите ежемесячный платеж по кредитке и тут пишите в банк, чтобы он уменьшил вам лимит на одну тысячу, на три тысячи, на сколько у вас есть зазор уменьшить кредитный лимит. И, уменьшая кредитный лимит, вы, соответственно, снимаете с себя эту нагрузку и выходите в принципе с кредитки», — посоветовала психолог.

Она уточнила, что основная проблема таких карт — это высокий процент. Причем даже если изначально был беспроцентный период, он рано или поздно заканчивается, и человеку начинают начислять от 30% до 50% годовых.

Перед тем как принимать какие-либо меры, Ковалевская рекомендовала составить список всех долгов. После чего необходимо разработать план погашения. Особенно это важно, когда есть несколько кредитов. И постепенно избавляться от них по одному. Это поможет снять не только финансовую нагрузку, но и моральную. Сокращение не только объема, но и количества долгов позволяет чувствовать себя комфортнее.

Кроме того, коуч предложила попытаться изменить условия возвращения денег.

«Идите договаривайтесь. Разговаривайте с банками, разговаривайте с кредиторами, с теми, кому вы должны, потому что все мы люди, и все мы заинтересованы в том, чтобы нам долги все-таки отдали, а не чтобы от нас бегали. Поэтому разговаривайте, спрашивайте о кредитных каникулах, о перерасчетах, увеличении сроков», — посоветовала эксперт.

Еще психолог рекомендовала обратить внимания на свои навыки и умения, которые можно попытаться монетизировать, а значит, получить дополнительный доход. Если таковых нет, то нужно научиться чему-то новому или обновить уже имеющиеся знания.

Можно также объявить себя банкротом. Многие пугаются этой процедуры, однако специалист отметила, что для большинства людей последствия будут незначительны.

«Да, есть определенные ограничения, вы не сможете пять лет брать кредиты небольшие, вы не сможете быть генеральным директором. Но глобально это не влияет на качество жизни. Вы можете работать, вы можете какие-то должности занимать совершенно нормальные, адекватные. Вы не поражены в правах и чувствуете себя хорошо», — уточнила Ковалевская.

